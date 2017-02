Paay: politie nam me niet serieus bij aangifte om seksvideo

Patricia Paay voelde zich afgelopen vrijdag niet serieus genomen door de politie toen ze aangifte deed tegen de persoon van wie ze vermoedt dat die een seksvideo van haar heeft gelekt die kortstondig online heeft gestaan. Paay zei dat in het tv-programma Jinek, waar ze verhaal deed na het verschijnen van de video.

Ze vertelde dat ze haar vermoedelijk gehackte telefoon wilde inleveren bij de politie voor onderzoek, maar dat de agent die de aangifte opnam daar geen belangstelling voor had. "Doe er maar een nieuwe simkaart in", zou hij gezegd hebben.

Paay was ervan op de hoogte dat de seksvideo werd gemaakt. "Ja, ik wist dat dat opgenomen was. Op dat moment vond ik het goed." Eerder was niet duidelijk of de beelden authentiek waren. Ze is kapot van de situatie. "Het is het ergste wat ik heb meegemaakt. Vijftig jaar op televisie. En zo ga ik de geschiedenis in."

Paay werd in de uitzending terzijde gestaan door misdaadverslaggever Peter R. de Vries en haar advocaat Johan Langelaar. De Vries had een kopie van de aangifte bij zich en volgens hem was duidelijk dat die niet was opgenomen door een cybercrime-rechercheur. "Die zou heel andere vragen stellen", aldus De Vries.

Schadeclaim

Advocaat Langelaar maakte in de uitzending bekend dat er aangifte is gedaan tegen de Telegraaf Media Groep. Die is eigenaar van de website GeenStijl en Dumpert waar de video van Paay enige tijd op stond.

Langelaar zei verder dat hij voor Nederlandse begrippen een ongekend hoge schadeclaim gaat indienen, waarschijnlijk van enkele tonnen. Daarmee willen Paay en de advocaat een grens stellen. Paay benadrukte dat het haar niet om het geld gaat: "Geen geld in de wereld maakt dit goed."