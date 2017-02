Enrique neemt verantwoordelijkheid voor nederlaag

"Deze nederlaag is niet moeilijk te verklaren", sprak Luis Enrique na de 4-0 nederlaag 4-0 in Parijs. "Zij waren vanaf het eerste moment beter dan wij. Ze zetten ons direct onder druk. Daar konden wij niet onderuit komen. We waren overduidelijk de mindere vanavond."

"Ik ben hier verantwoordelijk voor. We zullen snel onze vorm moeten hervinden. Al kunnen we deze nederlaag misschien niet aan vorm toeschrijven. PSG heeft een ploeg met enorm veel kwaliteit. De spelers hebben aanvallend enorm veel potentie. Ze werken defensief erg hard en zijn erg sterk aan de bal. Met name Angel di Maria was erg, erg goed "