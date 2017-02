Omwonenden van beschadigde dam Californië mogen weer naar huis

De bijna 200.000 omwonenden van de hoogste dam van de Verenigde Staten mogen weer naar huis. Door hevige regenval was de Oroville Dam in Californië zo beschadigd dat overstroming dreigde. De mensen kunnen per direct weer terug, zegt een lokale sheriff.

De afgelopen dagen moesten de omwonenden van de dam hun woning verlaten omdat de noodoverlaat, een noodafvoer voor het water, dreigde te bezwijken. Het waterpeil in het stuwmeer bij de dam was sterk gestegen door hevige regenval.

De dam zelf bleef intact, maar in de wand van de noodafvoer werd door de immense druk van het water een gat geslagen. Nu is er genoeg water uit het meer afgevoerd zodat de noodoverlaat niet nodig is bij nieuwe zware regenval of storm.