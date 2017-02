Getagd in gênante Facebook-foto? Verbergen is niet genoeg

Hoe voorkom je het?

Bij instellingen kun je aanvinken wie er op je tijdlijn mag rondkijken. Kies je voor openbaar, dan is het voor iedereen zichtbaar. Dus ook in het geval van getagde foto's of video's.

In hetzelfde menu kun je ook aangeven dat je eerst goedkeuring moet geven voordat getagde afbeeldingen in je tijdlijn verschijnen. Vergeet niet dat de verborgen posts via sites als Facebookscanner alsnog te zien zijn. Laat je vriend de foto of jouw tag verwijderen als je zeker wilt zijn dat het online onvindbaar is.