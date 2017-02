Biles en Bolt winnen Laureus Award

Simone Biles en Usain Bolt zijn bij de uitreiking van de Laureus Awards in Monaco gekroond tot beste sportvrouw en beste sportman van 2016. Turnster Biles, die vorig jaar vier keer olympisch goud en één keer brons won, werd verkozen boven Angelique Kerber, Katie Ledecky,Allyson Felix,Laura Kenny en Elaine Thompson.

Atleet Bolt was goed voor drie olympische titels in 2016. Hij troefde Andy Murray, Cristiano Ronaldo, LeBron James, Stephen Curry en Mo Farah af in de verkiezing.

Michael Phelps (comeback), Nico Rosberg (doorbraak), Beatrice Vio (paralympisch) en Chicago Cubs (sportploeg) vielen eveneens in de prijzen.