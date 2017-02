Man na 38 jaar veroordeeld voor moord op Etan Patz

In New York is een man veroordeeld voor de moord op een jongetje in 1979. De zesjarige Etan Patz uit Manhattan verdween destijds spoorloos toen hij voor het eerst alleen naar de halte van de schoolbus mocht lopen.

Hij is nooit teruggevonden. Etan was een van de eerste vermiste kinderen van wie een foto op melkpakken werd gezet in de hoop op informatie.

Magazijnmedewerker

De man die nu is veroordeeld is de 56-jarige Pedro Hernandez, een voormalige magazijnmedewerker. Hij kwam pas in 2012 in beeld als verdachte toen een zwager de politie vertelde dat Hernandez tientallen jaren eerder had bekend dat hij een kind had vermoord.

Eenmaal gearresteerd bekende Hernandez dat hij Etan met frisdrank had meegelokt naar de winkel waar hij werkte. Daar had hij de jongen in de kelder gewurgd en achtergelaten onder een stapel afval.

Zwakbegaafd

De advocaten van Hernandez en geraadpleegde artsen beschreven Hernandez in de rechtbank als een zwakbegaafde man met veel psychische problemen die moeite heeft waarheid en fantasie uit elkaar te houden. Zij pleitten voor vrijspraak.

De jury deed er negen dagen over om tot een veroordeling te komen. Eerder, In 2015, stond Hernandez voor de eerste keer terecht, maar de jury slaagde er toen na achttien dagen niet in tot een eensluidend oordeel te komen.

De zaak-Etan leidde in Amerika tot veel beroering. President Reagan riep in 1983 de dag van de verdwijning van Etan uit tot Nationale Dag van de Vermiste Kinderen.