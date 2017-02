Werkstraf voor ontslagen COA-directeur Albayrak

Oud-COA-directeur Nurten Albayrak is ook in hoger beroep veroordeeld tot een werkstraf. Volgens het gerechtshof in Den Haag heeft ze valsheid in geschrifte gepleegd.

De rechtbank gaf haar een werkstraf van 140 uur, het gerechtshof heeft nu 100 uur opgelegd.

Nep-werkafspraken

Albayrak kwam in september 2011 in opspraak na berichtgeving van de NOS. Ze zou onder meer haar dienstauto privé hebben gebruikt. Het gerechtshof acht bewezen dat ze haar secretaresse destijds opdracht heeft gegeven om achteraf nep-werkafspraken in haar agenda te zetten, om de privékilometers met haar dienstauto te verhullen.

Albayrak werd in 2012 vanwege de ophef op staande voet ontslagen door het Centraal Orgaan opvang asielszoekers, het COA. Dat heeft ze aangevochten, maar ze kreeg steeds ongelijk. In verschillende rechtszaken is vastgesteld dat ze terecht ontslag heeft gekregen.