Griekspoor: ik kan mezelf weinig verwijten

Griekspoor mocht aan het toernooi in Ahoy meedoen, omdat toernooidirecteur Richard Krajicek hem na de afmelding van de geblesseerde Tim van Rijthoven een wildcard had aangeboden. De verraste Griekspoor, de nummer 317 van de wereldranglijst, nam het presentje gretig in ontvangst. Ook na zijn nederlaag was hij nog onverminderd enthousiast.

"Dit betekent heel veel voor me. Dit is waar je naartoe wil. Ik weet waaraan ik moet werken. Ik had niet verwacht dat ik nu al mijn debuut zou maken. Dit stimuleert me alleen maar om harder te werken."

Griekspoor komt nu nog meestentijds uit op de futuretoernooien, twee niveaus onder de ATP-tour, maar hoopt op korte termijn naar een hoger niveau door te stoten. "Ik ben nu bijna uit de futures en ga richting de challengertoernooien. Daarna hoop ik wat vaker ATP-kwalificaties te spelen. Wat ik verwacht? Het kan snel gaan in het tennis."