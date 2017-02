Kuzu: trollen verleden tijd bij Denk

Lijsttrekker Kuzu van Denk zegt dat de jongeren die uit naam van zijn partij achter de internet-trollen zaten, zijn aangesproken op hun gedrag. "Het gaat niet meer gebeuren", verzekert hij. De kwestie speelde volgens hem langer dan een half jaar geleden.

NRC Handelsblad onthulde zaterdag dat Denk internettrollen inzet, die de partij op de sociale media steunen en tegenstanders aanvallen. De krant baseert zich op eigen onderzoek. Redacteuren hebben inzage gehad in verschillende WhatsApp-groepen waarin politici en medewerkers met elkaar overlegden.

De partij reageerde zaterdag alleen op Twitter en Facebook met een filmpje. Nu voegt hij daaraan toe: "Laten we er helder over zijn: het is in het verleden gebeurd door een aantal jongeren dat met trollen heeft gedold." Het ging volgens hem om een paar fake-accounts en niet om tientallen. "Wij hebben er een paar kunnen achterhalen."

'Niet alleen bij Denk'

Kuzu is ervan overtuigd dat er ook voor andere politieke partijen trollen aan het werk zijn. "Want wanneer we kijken naar het Twitter- en Facebookgedrag van andere partijen, kom je er gauw achter dat er veel fake-accounts in omloop zijn."

Hij zegt dat hij dit niet kan bewijzen, maar roept journalisten op om onderzoek te doen. "Net zoals de NRC onderzoek heeft gedaan bij ons." Hij gaat ervan uit dat dan zal blijken dat het inzetten van trollen niet exclusief aan Denk is voorbehouden. Bij andere partijen gebeurt dit volgens hem al jaren. "Maar wanneer dat gebeurt bij Denk is het meteen voorpaginanieuws."

Kuzu zegt dat de fake-accounts niet op advies van de politici zijn aangemaakt. Volgens hem heeft de nummer 2 van de kandidatenlijst, Farid Azarkan, op het oog misschien een soort van toestemming gegeven, maar is dat niet helemaal duidelijk. "Als je het WhatsApp-gesprek goed ontleedt, zie je dat een jongere de vraag stelt: mag ik zo'n account gebruiken? Toen heeft hij met een woord geantwoord: akkoord."