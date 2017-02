Advocaten maken zich zorgen over verkiezingsprogramma's

Veel verkiezingsprogramma's staan op gespannen voet met de rechtsstaat. Dat concludeert een commissie die voor de Nederlandse Orde van Advocaten de programma's heeft bekeken. Voorzitter Wouter Veraart van de commissie spreekt van een zorgwekkende ontwikkeling in een turbulente tijd.

Bijna alle onderzochte programma's voor de Tweede Kamerverkiezingen bevatten maatregelen die de rechtsstaat kunnen verzwakken, en zo'n 40 procent heeft voorstellen die er regelrecht mee in strijd zijn, zegt de commissie.

Spierbalmaatregelen

Van de dertien bekeken partijen hebben er vijf 'rode lichten' gekregen. Volgens de commissie gaat het dan vaak om 'spierbalmaatregelen' die duidelijk in strijd zijn met de minimale vereisten van de rechtsstaat en die dikwijls inspelen op zorgen over immigratie en angst voor terrorisme en jihadisme.

Voorbeelden van voorstellen met een rood licht zijn een verbod op buitenlandse financiering van moskeeën (CDA), denaturalisatie van criminelen met een dubbele nationaliteit (VNL), het niet toelaten van immigranten uit islamitische landen (PVV) en het desnoods stateloos maken van Nederlanders die zich aansluiten bij een terroristische organisatie (VVD). De commissie vindt deze plannen in strijd met geldende mensenrechten of openlijk discriminerend ten opzichte van bepaalde groepen burgers.

Meer aandacht voor waarde rechtsstaat

Ook de SGP kreeg rode lichten, maar koploper in die lijst is de PVV. Veraart noemt het "griezelig" dat de VVD van plan is de directe werking van mensenrechten uit internationale verdragen af te schaffen.

De commissie benadrukt dat ook diverse partijen meerdere 'groene lichten' scoren: ChristenUnie, D66, Denk, GroenLinks, PvdA, Partij voor de Dieren en SP. Volgens de onderzoekers is het in het algemeen positief dat partijen in hun programma's meer aandacht besteden aan de waarde die de rechtsstaat voor ons allemaal heeft.