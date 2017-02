Wekdienst 14 februari: dit gebeurde terwijl je sliep

Goedemorgen!

In de vroege ochtend vriest het op de meeste plaatsen nog licht. Het is helder en lokaal wat nevelig. Overdag schijnt de zon volop. 's Middags wordt het 5 graden in het noorden en zo'n 11 graden in het zuiden.

Wat heb je gemist?

Topadviseur van Trump stapt op

De Amerikaanse Nationale Veiligheidsadviseur Michael Flynn is opgestapt. Hij kwam in opspraak door zijn contacten met de Russen. Hij zou nog voor de inauguratie van Trump met de Russische ambassadeur in Washington gesproken hebben over de sancties tegen Rusland en dat mag niet.

Flynns vertrek komt binnen een maand na zijn aantreden als topadviseur van Trump. Zijn post wordt voorlopig waargenomen door generaal Keith Kellogg.

Zeker 100 Turkse militairen zoeken asiel in West-Europa

Na de couppoging in juli vorig jaar in Turkije hebben ruim honderd Turkse militairen asiel aangevraagd in Nederland, België en Duitsland. Dat heeft de NOS achterhaald samen met NRC.Next/NRC Handelsblad.

Het gaat om militairen die werkzaam waren bij de NAVO. Ze werden na de couppoging gesommeerd om te stoppen met werken en zo spoedig mogelijk naar Ankara te komen. Een aantal van hen gaf gehoor aan de oproep. Die militairen werden in veel gevallen bij aankomst in Turkije direct opgepakt. De meeste militairen op de lijst zijn echter in Europa en de VS achtergebleven. Ze proberen hier vervolging te ontlopen.