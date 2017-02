Zeker 100 Turkse militairen zoeken asiel in West-Europa

Na de couppoging steeg het aantal Turkse asielaanvragen in veel Europese landen.

In Nederland steeg het aantal van 50 in 2015 naar 235 in 2016. In België verdrievoudigde het aantal aanvragen naar 736. In Duitsland vroegen twee jaar geleden zo'n 2000 Turken asiel aan. Vorig jaar waren dat er 5700.

Risicovol

De posities van de Turkse militairen bij de NAVO-kantoren worden nu ingevuld door andere Turkse militairen. Dat heeft volgens Europa-correspondent Arjan Noorlander gevolgen voor het functioneren van de NAVO zelf.

"Op het NAVO-hoofdkwartier maken ze zich flinke zorgen over de nieuwe Turkse militairen. Zij staan voor een andere politieke agenda, meer pro-Russisch, en worden niet volledig vertrouwd door de officieren van de andere 27 NAVO-landen", zegt hij. "Dat is risicovol op een moment dat de wereld militair instabiel is en Turkije daar een cruciale rol in speelt."