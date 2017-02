Trump 'evalueert' rel rond gesprek van topadviseur met de Russen

President Trump 'evalueert de situatie' rond zijn in opspraak geraakte Nationale Veiligheidsadviseur Michael Flynn. Volgens een woordvoerder van de Amerikaanse president overlegt Trump met onder meer vice-president Pence over de rel rond de topadviseur.

Flynn kwam in opspraak door zijn contacten met de Russen. Hij zou nog voor de inauguratie van Trump met de Russische ambassadeur in Washington gesproken hebben over de sancties tegen Rusland.

Als dat zo is, dan is dat volgens de Amerikaanse wet strafbaar. Toen Flynn contact had met de Russische ambassadeur was hij namelijk niet in functie, en volgens de wet mogen burgers niet onderhandelen met landen waar de VS een conflict mee heeft.

Vertrouwen

Het is nog onduidelijk of Flynn moet vrezen voor zijn baan, maar een naaste medewerker van Trump heeft tegen journalisten gezegd dat de veiligheidsadviseur nog steeds het vertrouwen van de president geniet.

Volgens een functionaris van het Witte Huis heeft Flynn achter gesloten deuren zijn excuses aangeboden aan vice-president Pence voor de controverse. Pence had namelijk eerder op basis van gesprekken met Flynn gezegd dat de topadviseur niet met de Russen over de sancties heeft gesproken. Flynn kwam hier later iets van terug; hij kan niet helemaal uitsluiten dat de sancties even ter sprake zijn gekomen.