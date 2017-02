Playboy maakte vergissing: er komt weer naakt in het blad

In 2015 besloot Playboy om geen naaktfoto's meer te publiceren. De gedachte was dat seks zo makkelijk op internet te vinden is, dat naakt in een papieren tijdschrift niet meer van deze tijd zou zijn.

Bestuurslid Cooper Hefner laat nu weten dat die beslissing een vergissing was. "Ik ben de eerste om toe te geven dat de manier waarop we naakt in het blad portretteerden gedateerd was, maar het helemaal weglaten was een vergissing", schrijft hij op Twitter.