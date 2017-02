Lazio geeft zege uit handen tegen AC Milan

Lazio heeft zichzelf in de Serie A tekort gedaan met een 1-1 gelijkspel tegen AC Milan. De Romeinse ploeg, met Stefan de Vrij en Wesley Hoedt in de basis, was thuis de betere ploeg maar zag het zwakke AC Milan vlak voor tijd nog op gelijke hoogte komen.

De Vrij en Hoedt zijn de afgelopen weken uitgegroeid tot het vaste centrale verdedigingsduo van Lazio en stonden ook tegen Milan weer hun mannetje. Maar de Milanezen bakten er offensief dan ook weinig van.

In de eerste helft kwam De Vrij na ruim een kwartier goed weg toen hij hands maakte in het eigen strafschopgebied, maar de scheidsrechter door liet spelen. Lazio kreeg een aantal goede kansen, waaronder eentje van Hoedt, maar kwam pas in de blessuretijd op voorsprong door een penalty van Lucas Biglia.

Suso redt Milan

Na rust veranderde er weinig aan het spelbeeld en was de 17-jarige doelman Gianluigi Donnarumma andermaal de beste man bij AC Milan. Maar vijf minuten voor tijd werd het toch nog 1-1: na een mooie individuele actie schoot de Spaanse middenvelder Suso knap raak.

Bij een zege was Lazio naar de vierde plek gestegen, maar nu blijven de Romeinen op de zesde plaats staan met 44 punten. AC Milan staat zevende met 41 punten.