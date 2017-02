Broederliefde heeft beste album, Anouk wint Oeuvre Edison

Anouk heeft de Edison oeuvreprijs gewonnen. De jury van de muziekprijs noemt de zangeres de grootste rockster van Nederland.

De jury, onder leiding van Ruud de Wild, prijst Anouk voor haar vernieuwing. "Ze kijkt niet in de achteruitkijkspiegel, maar voortdurend vooruit, naar nieuwe muziek om te ontdekken, nieuwe stijlen om mee te experimenteren, nieuwe plannen, nieuwe energie."

Anouk was zelf niet bij de uitreiking aanwezig.

Broederliefde

De Edison voor beste Album ging naar Hard Work Pays Off 2 van Broederliefde. 2016 was het jaar van de Rotterdamse formatie, aldus de jury.

Het beste nummer was In the Name of Love. "Geen discussie aan de jurytafel, Martin Garrix heeft met In The Name Of Love een wereldhit van grote klasse gemaakt en kende daarin in Nederland in 2016 geen enkele concurrentie."