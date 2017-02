Trump en Trudeau leggen nadruk op wat hen bindt

Premier Justin Trudeau had een cadeautje bij zich voor president Trump bij zijn eerste officiële bezoek aan Washington. Een foto waarop zijn vader, premier Pierre Trudeau, in 1981 samen met Donald Trump staat. "Die krijgt een speciaal plekje", reageerde Trump.

Op de persconferentie na afloop van een dag vol gesprekken lag de nadruk op wat de landen verbond. Hun gezamenlijk optreden bij internationale conflicten bijvoorbeeld, zoals in de Tweede Wereldoorlog en de Golfoorlog in 1991.

Goederenstroom

Beide leiders wezen op de onderlinge economische band, goed voor een dagelijkse goederenstroom van twee miljard dollar. Gevraagd naar de gevolgen van het ter discussie stellen van het handelsverdrag NAFTA tussen onder meer de VS, Canada en Mexico, sloegen beide leiders een geruststellende toon aan.

"De handelsrelatie met Canada wordt alleen maar beter", zei Trump.

America First

De liberaal Trudeau die de vrijhandel omarmt en de conservatieve Trump met zijn slogan America First staan in theorie tegenover elkaar, maar daar was vandaag weinig van te merken.