'Skiën buiten de piste is juist dit jaar echt oppassen geblazen'

Nederlandse wintersporters die binnenkort op skivakantie naar de Alpen gaan, moeten enorm oppassen met het buiten de pistes skiën. Daarvoor waarschuwt Bert Romani, voorzitter van de Nederlandse Ski Vereniging, na het ongeluk in het Franse Tignes. Vier snowboarders kwamen om het leven door een lawine. "De ondergrond in eigenlijk heel het Alpengebied is heel slecht. Daarom moeten mensen enorm oppassen."

Door de slechte onderlaag is er maar weinig druk nodig om de sneeuw te laten glijden, zegt Romani. "De sneeuwkristallen van de eerste gevallen sneeuw zijn rond geworden. Daar valt vervolgens een vers pak sneeuw op, maar die twee lagen hechten heel slecht. Dan glijdt het van elkaar af."

Momenteel is de kans op lawinegevaar geschaald op niveau 3. "Dat is aanzienlijk op een niveau van 1 tot 5. Dat betekent dat het echt oppassen geblazen is", zegt Romani. "Het is belangrijk dat je de lokale informatie tot je neemt, voordat je besluit buiten de piste te gaan. En als je wel gaat, doe dat dan onder begeleiding van een gids."

Afdaalsporen

Rolf Westerhof, oprichter van Snow Safety Center, geeft met zijn stichting Nederlandse wintersporters cursussen over de gevaren van buiten de piste skiën. Hij is ook bekend in het gebied bij Tignes. "Ik ken de helling goed. Het is er heel steil en hij wordt veel gebruikt."