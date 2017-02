'Dertien IS-commandanten gedood bij luchtaanval Irak'

Het Iraakse leger heeft afgelopen week 77 strijders van Islamitische Staat gedood, onder wie dertien hogergeplaatste commandanten. De commandanten zijn omgekomen bij een luchtaanval, melden media die een verklaring aanhalen van de Iraakse strijdkrachten.

Het leger zou met F16's een luchtaanval hebben uitgevoerd op een huis in de provincie Anbar, waar de commandanten bijeen waren voor overleg. Het Iraakse leger ging ervan uit dat ook de leider van IS, Abu Bakr al-Baghdadi, daarbij aanwezig was. Het overleg zou onder anderen gaan over de militaire situatie bij Mosul waar IS in het nauw zit, meldt de BBC. Mogelijk is er ook gesproken over de vraag wie Baghdadi kan opvolgen, mocht hem iets overkomen.

Verdwenen

Zijn naam staat echter niet op een lijst die het Iraakse leger heeft vrijgegeven, met daarop de namen van de commandanten die omkwamen bij de luchtaanval. Het leger onderzoekt nog wat er met Bagdhadi is gebeurd en waar hij is gebleven.

Baghdadi verbleef tot voor kort vermoedelijk in Syrië, maar de Iraakse autoriteiten vermoeden dat hij vorige week met een konvooi naar Irak is gereisd. Nu lijkt hij weer spoorloos te zijn.

Speculaties

Media meldden gisteren Baghdadi ernstig gewond was geraakt en mogelijk zelfs was omgekomen bij de aanval, maar dat lijkt dus niet zo te zijn. In het verleden is al vaker gespeculeerd over het lot van de IS-leider. Twee weken geleden gingen er ook al geruchten dat hij levensgevaarlijk gewond was geraakt bij een aanval.

De laatste keer dat Baghdadi van zich liet horen was november afgelopen jaar. Toen riep hij zijn strijders in een audioboodschap op om Turkije binnen te vallen als vergelding voor de strijd die het Turkse leger in het noorden van Syrië levert tegen IS.