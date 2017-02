Hamas kiest hardliner als nieuwe leider in de Gazastrook

De Palestijnse beweging Hamas heeft Yahya Sinwar gekozen tot de leider van de organisatie. Hij is een hardliner binnen de beweging en had tot nu toe de leiding over de gewapende afdeling van Hamas.

Sinwar heeft jarenlang vastgezeten nadat hij in 1989 in Israël was veroordeeld wegens een aantal moorden, onder anderen op Palestijnen die met Israël zouden hebben samengewerkt.

Compromisloos

In 2011 kwam Sinwar vrij door een ruil van bijna duizend Palestijnse gevangenen tegen een Israëlische militair. In tegenstelling tot sommige andere Palestijnen is hij compromisloos en houdt hij vast aan het handvest van de organisatie. Daarin staat dat Israël moet worden vernietigd.

Sinwar is de opvolger van Ismail Haniyah, die de politieke leider van Hamas wil worden. De groep is heer en meester in de dichtbevolkte Strook van Gaza.

Er wonen 1,8 miljoen Palestijnen in een gebied van veertig bij negen kilometer.