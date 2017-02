OM: politiegeweld intocht Sinterklaas Rotterdam was rechtmatig

De politieagenten die tijdens de intocht van Sinterklaas in Rotterdam geweld gebruikten bij de aanhouding van een demonstrant, worden niet vervolgd. Volgens het Openbaar Ministerie zijn ze niet over de schreef gegaan.

Bij de intocht op 12 november vorig jaar was een groep demonstranten van actiegroep Kick Out Zwarte Piet in de stad. Bij de landelijke intocht in het nabijgelegen Maassluis was extra veel politie op de been, ook uit Rotterdam. Omdat daardoor de veiligheid in Rotterdam niet te waarborgen was, gold er in de stad een noodbevel. Door dit bevel was het verboden om te demonstreren bij de feestelijkheden op het Rotterdamse Willemsplein.

Toen duidelijk werd dat de betogers niet van plan waren zich aan het verbod te houden, is de groep aangehouden. Het OM oordeelt nu dat het politiegeweld bij deze arrestaties rechtmatig en noodzakelijk was, omdat een van de demonstranten zich tegen zijn aanhouding verzette en bevelen van de politie negeerde.

Amnesty International

Mensenrechtenorganisatie Amnesty International noemde het politieoptreden vorig jaar onrechtmatig en disproportioneel. Burgemeester Aboutaleb van Rotterdam heeft volgens Amnesty ten onrechte de vrijheid van meningsuiting van de demonstranten ingeperkt. De burgemeester had de demonstranten volgens Amnesty moeten beschermen tegen agressieve voorstanders van Zwarte Piet.

Aboutaleb zei destijds dat hij omwille van de veiligheid "vierkant achter" de arrestaties stond.