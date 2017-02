Kadaster na berichten over lek: alle gegevens zijn veilig

Het Kadaster spreekt tegen dat er ernstige computerproblemen zijn bij de organisatie. Gegevens over onroerend goed en huiseigenaren zijn veilig, zegt het Kadaster.

Het Financieele Dagblad meldde vanochtend dat het informatiesysteem van het Kadaster zo lek is dat onbevoegden met gegevens zouden kunnen rommelen. Er zou bovendien een reƫle kans zijn dat het systeem uit de lucht wordt gehaald door hackers, bijvoorbeeld via zogenoemde DDoS-aanvallen. De krant baseert zich op twee interne veiligheidsrapporten.

Die rapporten geven volgens directievoorzitter Dorine Burmanje niet volledig weer hoe de computersystemen van het Kadaster ervoor staan. "We hebben een hoge standaard als het gaat om informatiebeveiliging. Intern zetten wij de seinen vaak op rood om iedereen scherp te houden. Zonder context zijn die rapporten moeilijk te lezen."

Buitenstaanders

Burmanje spreekt tegen dat het informatiesysteem verouderd is. Buitenstaanders zouden "absoluut niet" in het systeem aan gegevens kunnen sleutelen. "Alle gegevens zijn veilig, voor zover wij dat nu kunnen zien."

De toegankelijkheid van het Kadaster is volgens de directievoorzitter wel een punt van aandacht. Als het informatiesysteem van de dienst plat ligt, kan het aankopen of verkopen van een woning niet worden geregistreerd. Energie- en waterleidingbedrijven kunnen zonder informatie van het Kadaster niet veilig in de grond graven - ze zouden dan zomaar een leiding kunnen raken. "We werken er iedere dag aan om dat te voorkomen."