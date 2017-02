Lawine in Alpen: groep skiërs meegesleurd, zeker vier doden

In de Franse Alpen en de Pyreneeën werden afgelopen seizoen 45 lawine-ongelukken gemeld, waarbij in totaal 21 doden vielen. Tot vanochtend stond het dodental in Frankrijk voor dit jaar op drie.

De tot dusver dodelijkste lawine van de afgelopen tien jaar was in 2012 in het Mont Blanc-massief, toen er negen doden en negen gewonden vielen op de berg Mont Maudit.

Uittocht

Vanaf komend weekend vertrekken zo'n 400.000 Nederlanders naar de wintersportgebieden, aldus de ANWB. In de regio Noord beginnen de schoolvakanties als eerste, week later volgen het midden en zuiden van het land. Er worden lange files voorspeld.