Lijst gestolen antieke boeken van Londense roof gepubliceerd

Op de lijst staan ook enkele werken van Nederlandse oorsprong, waaronder een boek uit 1680 van de destijds beroemde geograaf Olfert Dapper, met als titel Naukeurige Beschryving van Asie: behelsende de Gewesten van Mesopotamie, Babylonie, Assyrie, Anatolie, of Klein Asie, beneffens eene volkome beschrijving van gansch Arabie.

De boeken zijn vermoedelijk gestolen in opdracht van een rijke verzamelaar; ongemerkte verkoop op de vrije markt is nagenoeg onmogelijk. De collectie was afkomstig van drie boekhandelaren, en was in Londen op doortocht naar een boekenbeurs in Californië.