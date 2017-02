Dortmund accepteert straf: Gelbe Wand blijft dicht

De supporters misdroegen zich vorige week zaterdag door in woord en gebaar te ageren tegen de spelers en aanhang van RB Leipzig. Het succes van de Oost-Duitse club, die dankzij energiedrankgigant Red Bull in zeven jaar van de vijfde klasse naar de top van Duitsland doorstootte, is veel Duitse fans een doorn in het oog.

Voorafgaand aan de wedstrijd raakten bij een confrontatie tussen de fans al tien mensen gewond, onder meer omdat ze met stenen werden bekogeld.

Aangezien deze incidenten zich buiten het stadion afspeelden werd Dortmund hier niet voor bestraft.