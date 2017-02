Vliegende auto in de verkoop

De Pal-V kost een half miljoen euro. Er is tien jaar aan de ontwikkeling gewerkt, schrijft Omroep Brabant. Sinds 2014 was de voorverkoop, maar nu is het definitieve model dus klaar en zijn alle specificaties bekend. Kopers moeten nog tot eind volgend jaar wachten voor het eerste exemplaar geleverd wordt.

Op de weg haalt de Pal-V zo'n 160 kilometer per uur. In de lucht is de kruissnelheid tussen de 50 en 180 kilometer per uur. Het duurt tussen de vijf en tien minuten voordat de auto is omgebouwd tot een gyrocopter.