Trainer Meulensteen vertrekt bij Maccabi Haifa

Meulensteen, die als speler nooit op het hoogste niveau uitkwam, begon zijn trainersloopbaan bij de jeugd van VIOS '38. Na acht jaar in de jeugd van NEC te hebben gewerkt, vertrok Meulensteen naar Qatar. Hij had daar Al-Ittihad en Al-Sadd onder zijn hoede.

In 2001 kwam Meulensteen bij de jeugdopleiding van Manchester United terecht. Na een uitstapje bij Brondby in Denemarken, kwam hij weer terug bij United, waar hij van 2007 tot 2013 de assistent was van manager Alex Ferguson bij het eerste elftal. Na zijn periode in Manchester was Meulensteen nog hoofdtrainer bij Anzji en Fulham.