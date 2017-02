Belgische Syriëganger moet 28 jaar de cel in

In België is voor het eerst een teruggekeerde Syriëganger veroordeeld voor een terroristische moord die is gepleegd in Syrië. Hakim E. moet van de rechtbank in Antwerpen 28 jaar de cel in.

De 24-jarige man uit Vilvoorde zou in 2013 in Syrië een gegijzelde sjiiet hebben doodgeschoten, omdat diens familie niet genoeg losgeld had verzameld. Na afloop belde de Syriëganger zijn toenmalige vriendin om over de executie te vertellen. Dat gesprek werd afgeluisterd. Daarnaast zou hij de moord hebben proberen te filmen.

Vijf andere Syriëgangers stonden ook terecht, maar zij werden vrijgesproken. Zij zouden een rol hebben gespeeld in een onthoofdingsvideo, maar daarvoor was onvoldoende bewijs.

Sharia4Belgium

Hakim E. en de andere vijf verdachten waren vroeger lid van Sharia4Belgium en hadden zich in Syrië aangesloten bij Majlis Shura Al Mujahidin, een terroristische organisatie gelieerd aan IS. E. keerde in 2014 terug naar België, nadat hij door een granaat hersenletsel had opgelopen.

De vijf andere Syriëgangers zijn mogelijk nog in Syrië. De Belgische justitie weet niet of ze allemaal nog in leven zijn.