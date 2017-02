Spieth evenaart Woods met negen titels voor 24ste

Jordan Spieth heeft met overmacht de AT&T Pebble Beach Pro-Am gewonnen. Voor de 23-jarige Texaanse golfer was het al zijn negende PGA-toernooizege.

Spieth begon met een voorsprong van zes slagen op het Californische schiereiland van Monterey aan de slotronde en zag de zege niet in gevaar komen. Hij eindigde met een ronde van 70 slagen en hield zijn landgenoot Kelly Kraft vier slagen achter zich.

"Ik kon me een paar fouten veroorloven,maar dat gebeurde niet", leek Spieth zich te verontschuldigen voor zijn overmacht.

Voetsporen van Woods

De Texaan, die in 2015 zijn doorbraak kende door twee van de belangrijkste golftoernooien (Masters en US Open) op zijn naam te schrijven, is na Tiger Woods de eerste golfer die erin is geslaagd voor zijn 24ste verjaardag negen toernooien te winnen op het hoogste niveau.