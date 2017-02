'Met de nieuwe judoregels snapt de leek er ook niets van'

"Het is weer even wennen. Het is de zoveelste keer dat er dingen veranderd worden in de laatste zes of zeven jaar. Daar baal ik van", mompert Arens. "Het is iedere keer weer aanpassen voor de coaches en sporters."

Weerstand

Met name het wegvallen van de yuko en de verkorte wedstrijdduur zorgen voor veel weerstand. "Een leek snapt de bewegingen en worpen niet en dat zal ook zonder de yuko zo blijven", denkt Steenhuis.