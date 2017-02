'Computersysteem Kadaster slecht beveiligd tegen hackers'

Het Kadaster kampt met ernstige computerproblemen. Dat zou zorgen voor onacceptabel grote veiligheidsrisico's. Dat meldt Het Financieele Dagblad.

De risico's betekenen dat er een kans bestaat dat het Kadaster uit de lucht gaat of dat onbevoegden met de informatie kunnen rommelen. Het systeem is zo lek dat het Kadaster vreest dat foutieve informatie in de registraties van onroerendgoedbezit, hypotheken en beslagen kan sluipen.

"Het risico bestaat dat Kadasterdiensten onveilig zijn voor klanten of informatie toegankelijk of wijzigbaar is voor personen die hier geen toegang toe mogen hebben", stelt de directie van het Kadaster in interne stukken die het FD zegt in handen te hebben.

Notarisorganisatie KNB noemt de problemen zorgwekkend, omdat wat er in het Kadaster staat, voor waar wordt aangenomen. Een goed functionerend Kadaster is volgens de KNB essentieel voor de onroerendgoedmarkt. De organisatie kondigt aan de kwestie "zeer binnenkort" aan de orde te stellen bij het Kadaster.

Enorme berg

"Het Kadaster vormt voor ons de basis bij alle vastgoedtransacties", zegt Nora van Oostrom van de KNB in het NOS Radio 1 Journaal.

"We kunnen zien hoe groot een perceel is, wie de eigenaar is, of er een hypotheek op zit, of er beslag op zit. Daar ligt een enorme berg gegevens onder van aktes en cijfers van de meetkundige dienst. Als derden daar zomaar bij kunnen en dingen kunnen wijzigen, werkt dat door in alle toekomstige transacties."