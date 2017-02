Wekdienst van 13 februari: dit gebeurde terwijl je sliep

Goedemorgen!

Het is helder en het vriest nu nog 1 of 2 graden. Het kan glad zijn door bevriezing van natte weggedeelten of sneeuwresten. Later schijnt de zon volop. Er waait een matige oostelijke wind en het wordt 4 graden in het noorden tot 7 of 8 in het zuiden.

Wat heb je gemist?

Adele verslaat Beyoncé in strijd om Grammy's

De Britse zangeres Adele heeft haar Amerikaanse collega Beyoncé ruimschoots verslagen in de strijd om de Grammy's. Ze waren alle twee genomineerd voor Beste Solo-optreden, Beste Single en Beste Album en Adele kaapte de prijs steeds voor de neus van Beyoncé weg. In haar dankwoord noemde Adele Beyoncé haar koningin en idool. "Ik aanbid je. Het album Lemonade is monumentaal.

Adele was in totaal voor vijf Grammy's genomineerd, ze won ze allemaal. Beyoncé werd maar liefst negen keer genomineerd en ze won er twee.

Minder mensen langdurig zonder werk

Voor het eerst in zeven jaar zitten minder mensen langdurig zonder werk. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek hadden 216.000 mensen vorig jaar een jaar of langer geen baan in Nederland, terwijl ze daar wel naar zochten en beschikbaar voor waren. Het jaar daarvoor waren dat er 259.000.

Opvallend is dat ook het aantal langdurig werklozen is afgenomen onder 55-plussers, een groep die moeilijker weer aan de slag komt dan jongeren.

Evacuaties vanwege beschadigde dam Californië

Omwonenden van de Oroville Dam in de VS zijn opgeroepen om het gebied zo snel mogelijk te verlaten. Door hevige regenval is de hoogste dam van het land zo beschadigd dat overstroming dreigt.

Door de vele regen is het waterniveau in het Oroville-stuwmeer de afgelopen dagen fors gestegen. Daardoor is erosie ontstaan aan de 230 meter hoge dam. Hele stukken beton zijn weggespoeld en in een nood-waterweg die is aangelegd, is een gat ontstaan. Die zou op instorten staan.