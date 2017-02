Rode Kruis: 13 miljoen euro nodig voor noodhulp Oost-Afrika

Het Rode Kruis waarschuwt voor een humanitaire ramp in Oost-Afrika. Elf miljoen mensen in Somalië, Ethiopië en Kenia dreigen te overlijden aan honger door extreme droogte. Normaal valt er veel regen tijdens het korte regenseizoen tussen oktober en december, maar afgelopen jaar is er amper iets gevallen.

Door de droogte zijn de gewassen dor en is er te weinig drinken en voedsel voor het vee. Zelfs kamelen die gewend zijn aan droogte, hebben het moeilijk, zegt de hulporganisatie.

Sinds 2011 is de situatie niet zo slecht geweest, zegt Fatoumata Nafo-Traoré. Hij is hoofd van het Internationale Rode Kruis in Afrika. "Alleen al in Somalië overleden toen een kwart miljoen mensen. We kunnen nu wat doen om een ramp zoals toen te voorkomen, maar alleen als we direct actie ondernemen".

13 miljoen euro nodig

Vooral in Somalië is de situatie schrijnend, zegt het Rode Kruis. Daar zijn de eerste mensen al overleden aan de gevolgen van honger. 40 procent van de Somalische bevolking is afhankelijk van humanitaire hulp. In Ethiopië worden zes miljoen mensen bedreigd door de droogte.

Het Rode Kruis helpt in de getroffen landen door het uitdelen van voedsel, schoon drinkwater en het geven van medische hulp, maar heeft daar meer geld voor nodig: de hulporganisatie zegt in totaal 13 miljoen euro nodig te hebben.

Het Rode Kruis gebruikt het geld ook voor hulp op de lange termijn, zoals het bouwen van putten en waterdammen. Verder worden tabletten uitgedeeld om drinkwater te zuiveren en wordt voorlichting gegeven over de effecten van klimaatverandering en hoe mensen daar het best mee kunnen omgaan.