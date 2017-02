Peru vraagt VS om uitlevering oud-president Toledo

President Kuczynski van Peru heeft in een telefoongesprek met zijn Amerikaanse ambtgenoot Trump om de uitlevering gevraagd van de voormalige president van Peru, Alejandro Toledo. Toledo wordt verdacht van betrokkenheid bij een omkoopschandaal. Vermoed wordt dat hij in de VS is.

De oud-president zou 20 miljoen dollar hebben aangenomen van het Braziliaanse aannemersbedrijf Odebrecht. In ruil daarvoor kreeg het toestemming voor de aanleg van een weg van Brazilië naar de Peruaanse kust. Odebrecht heeft al toegegeven dat het 800 miljoen dollar aan smeergeld heeft betaald aan politici in twaalf landen.

Een Peruaanse rechter vaardigde vorige week een arrestatiebevel voor Toledo uit. De oud-president zegt dat hij onschuldig is.

De Amerikaanse minister van Binnenlandse Zaken, Basombrio, heeft laten weten dat de VS eerst meer bewijs van Peru wil voor Toledo's betrokkenheid bij het omkoopschandaal, voordat het overgaat tot een arrestatie.

Beloning

De Peruaanse autoriteiten hadden het vermoeden dat Toledo zaterdagavond op een vliegtuig naar Israël zou stappen, maar hij bleek niet aan boord te zijn gegaan van de vlucht die hij had geboekt, van San Francisco naar Tel Aviv. Israël heeft inmiddels gezegd dat het Toledo niet binnenlaat, zolang zijn problemen met Peru niet zijn opgelost. Toledo's vrouw is Israëlisch staatsburger.

Toledo was president van Peru van 2001 tot 2006. De Peruaanse autoriteiten loven een beloning van 30.000 dollar uit voor een tip die leidt tot zijn arrestatie.