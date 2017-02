Minder mensen langdurig zonder werk

Minder mensen zitten langer dan een jaar tijd zonder werk. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek is het voor het eerst in zeven jaar dat dit aantal daalt.

216.000 mensen hadden vorig jaar een jaar of langer geen baan in Nederland, terwijl ze daar wel naar zochten en beschikbaar voor waren. Het jaar daarvoor waren dat er 259.000.

Opvallend is dat ook het aantal langdurig werklozen is afgenomen onder 55-plussers, een groep die moeilijker weer aan de slag komt dan jongeren. Wel is die daling minder sterk dan onder andere leeftijdsgroepen.