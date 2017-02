Concertgebouworkest grijpt naast Grammy

Het Koninklijk Concertgebouworkest is niet in de prijzen gevallen bij de Grammy Awards. Het orkest was op het Amerikaanse muziekprijzengala genomineerd in de categorie 'beste orkestrale uitvoering', maar legde het af tegen het Boston Symphony Orchestra.

De nominatie voor het KCO was voor een uitvoering van Prokofjevs Symphonie nr. 5. De uitvoering stond onder leiding van dirigent Mariss Jansons.

Vorig jaar ging wel een Grammy naar een Nederlands orkest. Toen sleepte het Metropole Orkest de prijs in de categorie 'contemporain instrumentaal album' in de wacht.

Bowie en Beyoncé

Op de gala-avond in Los Angeles worden de komende uren Grammy's uitgereikt in 84 categorieën. Vanwege het grote aantal prijzen wordt een deel uitgereikt voorafgaand aan de grote awardshow. Daaronder was ook de categorie waarin het KCO was genomineerd.

Tijdens deze pre-award-show ging een aantal prijzen naar de vorig jaar overleden Britse popster David Bowie. Ook Beyoncé viel al in de prijzen. Met negen nominaties is zij dit jaar de meest genomineerde artiest.