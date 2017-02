Blind juicht voor Memphis en negeert Van Persie

De bondscoach weet dat de komende interlands tegen Bulgarije (uit, 25 maart) en Luxemburg (thuis, 9 juni) cruciaal zijn. "Die duels moeten zes punten opleveren. We moeten tweede zien te worden. Natuurlijk kunnen we ook eerste worden, maar we moeten wel reëel zijn. Kwalitatief zijn wij de logische nummer twee."

Blind: ik heb een keepersprobleem

Over de keeperspositie heeft Blind zorgen, met Jasper Cillesen die bij FC Barcelona alleen in de Copa del Rey speelt en Maarten Stekelenburg die geen basisplaats meer heeft bij Everton. "Bij de keepers heb ik een probleem", erkent Blind. "Zoet is de enige die regelmatig keept. Michel Vorm keept echt goed, maar speelt alleen in de FA Cup."

Aan het slot komt de bondscoach nog terug op het ja/nee-onderdeel. Of hij vertrekt bij een nederlaag tegen Bulgarije? "Ik stap niet zelf op", zegt Blind.