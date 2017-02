Tienduizenden Mexicanen eisen respect van Trump

Zeker 20.000 mensen zijn in Mexico-Stad de straat op gegaan om te protesteren tegen de Amerikaanse president Trump. De demonstranten betoogden onder meer tegen de plannen voor een muur tussen Mexico en de VS. Ze eisen respect van de Amerikaanse president. Ook in andere Mexicaanse plaatsen waren er betogingen.

Veel demonstranten droegen Mexicaanse vlaggen bij zich en waren gekleed in het wit, om te laten zien dat het een vreedzame betoging was zonder politieke achtergrond. Ook waren veel anti-Trump-posters te zien met teksten als "we willen bruggen bouwen, geen muren".

Het protest was niet alleen gericht tegen Trump. Ook de Mexicaanse president Peña Nieto werd niet gespaard: de demonstranten verweten hem "een zwakke leider" te zijn. Peña Nieto moet assertiever zijn richting de regering van Trump, vinden de betogers.