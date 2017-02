Felline laat Italiaanse fans juichen bij Trofeo Laigueglia

Fabio Felline heeft de 54ste editie van de Trofeo Laigueglia gewonnen. De Italiaan van Trek kwam na 193 kilometer koers over geaccidenteerd terrein solo over de streep in het Italiaanse Laigueglia.

Conor Dunne, Remy Di Gregorio, Antonio Di Sante, Davide Orrico en Ettore Carline tekenden voor de vlucht van de dag. Zij kregen maximaal ruim zes minuten marge, maar sneuvelden op zestig kilometer van de finish.

Nadat een ultieme aanval van Alexandre Geniez, Mauro Finetto, Quentin Pacher, Jan Polanc en Mattia Cattaneo tot niets had geleid, plaatste Felline zijn beslissende jump. Het was voor de 26-jarige Italiaan, die vorig jaar in de Vuelta de puntentrui won, de dertiende profzege.