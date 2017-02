Cort Nielsen zegeviert in Clásica de Almeria

Magnus Cort Nielsen heeft de Clásica de Almeria op zijn naam geschreven. De 24-jarige renner van Orica-Scott was in de straten van de Zuid-Spaanse stad de snelste in de sprint.

De Spaanse eendagskoers werd gekleurd door een lange vlucht van drie renners, onder wie Berden de Vries. De renner van Roompot reed met zijn twee Belgische metgezellen ruim 150 kilometer aan kop, maar op 30 kilometer van de streep werden ze teruggepakt.

Cort Nielsen, die vorig jaar twee ritten won in de Vuelta, maakte vervolgens het werk van zijn ploeggenoten kundig af. Op de negende plaats was Raymond Kreder de beste Nederlander.