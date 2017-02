Premier Koeiman ontbindt parlement; nieuwe verkiezingen Curaçao

De regering van Hensley Koeiman op Curaçao is gevallen. Twee leden van Pueblo Soberano, de partij van de vermoorde politicus Helmin Wiels, hebben hun steun aan Koeimans regering opgezegd. Daardoor heeft de coalitie zijn meerderheid verloren.

De premier heeft het parlement inmiddels ontbonden. 28 april zijn er nieuwe verkiezingen.

Het kabinet van Koeiman was nog maar anderhalve maand aan de macht. Na de verkiezingen van 5 oktober volgde een moeizame formatieperiode. Er werd een coalitie gesloten die een meerderheid had van slechts één zetel."

"Curaçao verdient dit niet. Curaçao heeft zo'n enorme potentie", zegt Koeiman in een reactie. "Dit is Curaçao-onwaardig. Vanaf het begin is de druk nooit van de ketel geweest om onze regering omver te werpen."

Veroordeling

Zondag verscheen een brief op sociale media, waarin de oppositie onder leiding van Gerrit Schotte (MFK) aankondigde een nieuwe meerderheid te vormen. Dat maakte de weg vrij voor Schotte om opnieuw premier te worden. Nu er nieuwe verkiezingen zijn uitgeschreven, is dat niet meer mogelijk.

Het was ook maar de vraag of een premierschap erin zou zitten voor Schotte. Hij moet dan eerst nog in hoger beroep worden vrijgesproken van ambtelijke omkoping, valsheid in geschrifte en witwassen. Vorig jaar werd hij voor die feiten veroordeeld tot drie jaar cel en ontzegging van het passieve kiesrecht.

Veroordeelde politici kunnen op Curaçao geen ministerspost aanvaarden.