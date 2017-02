Door een defecte cv-installatie in een appartementencomplex in Rotterdam zijn 16 mensen onwel geraakt. Volgens de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond is koolmonoxide vrijgekomen. Verschillende mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het met ze gaat, is niet bekend.

De appartementen zijn na controle door de brandweer weer vrijgegeven. De cv-installatie mag niet meer gebruikt worden tot een installateur ernaar heeft gekeken.