Nageeye en Krumins-Kuijken winnen wegtitels 10 km

Abdi Nageeye en Susan Krumins-Kuijken hebben in een sprookjesachtig decor de nationale wegtitels op de 10 kilometer veroverd. Nageeye won in het natuurgebied bij Schoorl in 28 minuten en 45 seconden. Krumins-Kuijken noteerde 31.43.

Nageeye duelleerde onder winterse omstandigheden met de Engelsen Ross Millington en Jonny Mellor om de zege. Na negen kilometer moest Mellor zijn twee concurrenten laten gaan.

Millington boog op 200 meter van de streep het hoofd voor de Nederlander, die voor de vijfde keer de nationale titel greep. Hij kwam op een seconde als tweede binnen. Mellor gaf elf tellen toe. Jesper van der Wielen verzekerde zich in de nationale titelstrijd van zilver, brons was voor Ronald Schröer.

Eenzijdige wedstrijd

De vrouwenwedstrijd was eenzijdig. Susan Krumins-Kuijken zette na drie kilometer al een flinke versnelling in, die door niemand gevolgd kon worden. De winst van de Nederlandse atlete kwam daarna niet meer in gevaar.

Elizeba Cherono, die vorig jaar in Schoorl de sterkste was, moest genoegen nemen met zilver op ruim een minuut achterstand. Ruth van der Meijden liep naar brons in de nationale titelstrijd.