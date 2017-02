Verdedigen tegen cyberaanvallen? Hard nodig, zegt 13-jarige Sem

Het is bijna dagelijks in het nieuws: hacken. Van poppen tot Twitteraccounts, en van babyfoons tot de Democratische Partij in Amerika, waardoor volgens sommigen Hillary Clinton de presidentsverkiezingen verloor. Het wordt voor landen steeds belangrijker om zich goed te beschermen tegen cyberaanvallen. Daarom is ook het ministerie van Defensie op zoek naar hackers die de Nederlandse netwerken kunnen beveiligen.

En dat is hard nodig ook, zegt de 13-jarige Sem in het Zapp Weekjournaal. Hij hackte onlangs zijn eigen school, het Isendoorn-college in Warnsveld. Een peulenschilletje. Sem ontwikkelde zijn eigen hackprogramma zette het op een usb. Hij kan er wachtwoorden van zijn leraren op school mee kraken, zegt hij, als de leraar bijvoorbeeld even naar de wc is. Simpelweg even de usb in de computer van de leraar, een paar klikken, en hup: "Ik hoef maar op dit programmaatje te drukken en dan zie ik alle wachtwoorden die zijn ingevoerd op deze computer."