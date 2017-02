Flets Juventus wint dankzij bevliegingen Higuaín

Koploper Juventus heeft zijn voorsprong in de Serie A op AS Roma op zeven punten gehouden door zondagavond met 2-0 te winnen bij Cagliari. Roma won eerder op de dag met dezelfde cijfers bij Crotone.

Beide goals van Juventus werden gemaakt door Gonzalo Higuaín. De Argentijn oogde, net als heel Juventus, lange tijd flets, maar had vlak voor rust toch een van zijn bevliegingen. Uit het niets scoorde hij met een stiftje. Vlak na rust was Higuaín opnieuw trefzeker.

Topscorers

In totaal heeft Higuaín nu achttien goals gemaakt in de competitie, een minder dan Edin Džeko. De Bosniër van Roma was een keer trefzeker tegen Crotone.