'Nederland verdient de Grand Prix judo'

Het grandprixtoernooi in Den Haag is onderdeel van de IJF World Tour, waarmee punten zijn te verdienen voor kwalificatie voor de Olympische Spelen in Tokio in 2018.

De laatste keer dat in Nederland een groot internationaal toernooi werd gehouden was in 2011. Toen wonnen Dex Elmont, Anicka van Emden, Edith Bosch en Henk Grol goud op de Grand Prix van Amsterdam.

IJF-voorzitter Vizer meent dat het Haagse toptoernooi het judo een extra impuls kan geven. "Ik hoop dat we hiermee een nieuwe dynamische periode voor het Nederlandse judo zullen inluiden."