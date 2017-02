De Wit zegeviert bij 'Wimbledon van het judo' in Parijs

Nog meer medailles?

De Wit zorgde in Parijs, waar de judoka's voor het eerst onder nieuwe regels uitkomen, voor de enige Nederlandse finaleplaats. Michael Korrel haalde in de klasse tot 100 kilogram ook de halve finales, maar verloor daarin van de Fransman Cyrille Maret. Hij komt nog in actie voor brons.

Hetzelfde geldt voor Sanne van Dijke in de klasse tot 70 kilogram en Guusje Steenhuis (-78 kilogram). Zij dwongen via de herkansingen een duel om de derde plaats af.