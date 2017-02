'SPD-leider Schulz smeet met geld en deed aan vriendjespolitiek'

De Britse krant The Sunday Times schrijft dat Martin Schulz enorme geldbedragen heeft uitgegeven in zijn tijd als voorzitter van het Europees Parlement. Uit een onderzoek dat de krant samen met het Duitse blad Der Spiegel heeft gedaan, zou ook blijken dat de Duitse politicus zich schuldig heeft gemaakt aan vriendjespolitiek.

Schulz zou onder meer gebruik hebben gemaakt van een dure privéjet voor reizen tussen Brussel en andere Europese steden die voor een fractie van de prijs ook bereikbaar waren met de trein en reguliere vluchten. Ook zou hij werknemers en politieke bondgenoten regelmatig getrakteerd hebben op etentjes bij dure sterrenrestaurants.

De krant schrijft klachten ingezien te hebben van medewerkers van het Europees Parlement waarin Schulz wordt beschuldigd van vriendjespolitiek. Zo zou hij herhaaldelijk zijn persoonlijke medewerkers en bondgenoten hogere functies hebben gegeven, ook als dit volgens de regels eigenlijk niet mogelijk was.

Schulz werd deze maand gekozen tot lijsttrekker van de sociaal-democratische SPD. Afgaande op peilingen is de SPD sindsdien populairder geworden. Schulz zou een goede kans hebben om ten koste van Merkel bondskanselier te worden. Duitsland kiest in september een nieuw parlement.

Verkiezingscampagne

"Hij deed alles waar we Afrikaanse leiders om bekritiseren", zou voorzitter Ingeborg Gräßle van het Comité voor Budgettaire Controle over hem hebben gezegd. Gräßle zit in het Europees Parlement namens de CDU, die het in de Duitse verkiezingscampagne opneemt tegen de SPD van Schulz.

Medewerker Markus Engels, die vanuit Berlijn met Schulz werkte, zou door hem op een lijst zijn gezet waarmee hij op papier in Brussel werkzaam was. Hierdoor kreeg Engels 16 procent extra op zijn maandelijkse salaris van 5200 euro. Ook had hij hierdoor recht op 16.000 euro reiskostenvergoeding.

Nadat Schulz was afgetreden als voorzitter van het Europees Parlement om leider van de SPD te worden, is Engels ook gestopt met zijn werkzaamheden in Brussel. Hij is nu campagneleider van de SPD.

Schulz, Engels en de SPD wilden niet reageren op het onderzoek van Der Spiegel en The Sunday Times.