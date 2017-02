Joey Mantia is verrassend wereldkampioen geworden op de massastart bij de WK afstanden in Zuid-Korea. Op het olympische ijs in Gangneung pakte hij het goud op het afsluitende onderdeel. De zilveren medaille was voor de Fransman Alexis Contin. Het brons ging naar de Canadees Olivier Jean.

De Nederlandse schaatsers speelden een bijrol op de massastart. Gary Hekman was de beste Nederlander met een zevende plaats.