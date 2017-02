Schulting nu alweer op het ijs: sprong gat in de lucht

Schulting heeft naar eigen zeggen vooral last van haar ribben en rug. "Ik dacht vanochtend dat het ontbijt heel lastig zou worden, want ik werd nou niet echt soepel wakker."

Ze zag later op televisie terug hoe heftig haar val was. "Toen begreep ik ook de bezorgdheid van mijn teamgenoten", zegt de shorttrackster.

Geen extra gevaar

De teamarts voorzag echter geen extra gevaar als Schulting alsnog het ijs zou opgaan. "Ik sprong een gat in de lucht, want ik wil vandaag gewoon schaatsen", aldus Schulting, die nog in de race voor de eindzege van het wereldbekerklassement op de 1.000 meter.

Schulting staat tweede in de tussenstand achter de Zuid-Koreaanse Choi Min Jeong.